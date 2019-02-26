شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "منور" لتثقيف طلاب الرياض بأهمية السلامة الكهربائية والان مع التفاصيل

الخليج 365- انطلقت الأحد الماضي الحملةُ التوعوية "منور" الهادفة إلى تثقيف وتوعية الطلاب بأهمية السلامة الكهربائية بأسلوب تعليمي جاذب، تحت إشراف إدارة الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

جاء ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم؛ ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، والشركة السعودية للكهرباء، بغرض تعزيز ثقافة الأمن والسلامة، ورفع الوعي لدى الطلاب والطالبات.

وذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بـ"تعليم الرياض"، حميدي العنزي، أن الحملة بدأت في مجمع الفهد التعليمي في القسم المتوسط؛ على أن تشمل هذه الجولة عدداً من مدارس الرياض.

وأشار إلى أن التوعية ستتم بواسطة حافلة متنقلة تحتوي على مجموعة من وسائل السلامة ومشاهدة بعض الأفلام الكرتونية التوعوية مع شرح مدربين متخصصين في السلامة.

وأضاف: الحملة دُشنت بحضور فواز العنزي من الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم، وصالح المرشد مشرف الأمن والسلامة بإدارة تعليم الرياض، وحازم الهولان من الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى قائد مجمع الفهد التعليمي للقسم المتوسط سعد الشهراني.

وأكد "العنزي" أن مدارس المرحلة ستستكمل هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.