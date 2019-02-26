شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى مسك للإعلام يطلق مسابقة "شاركنا_لنحياها" والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، اليوم، أنه تم إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر مبادرة "مسك القيم"، وذلك خلال #منتدى_مسك_للإعلام؛ المنعقد اليوم بالرياض.

وقال العساكر عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم في #منتدى_مسك_للإعلام مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر "مسك القيم"، والتي تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب في ساحة الإعلام الرقمي.

وعلقت مبادرة "مسلك القيم" قائلة: اصنع فضاءك، وشاركنا شغفك بأحد المجالات الأربعة للمشاركة، لنثري المحتوى العربي.. شارك واصنع الفرق!

وفي التفاصيل فقد أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" اليوم, عن مبادرة "مسك القيم"، وذلك على هامش انطلاق منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى تحت شعار "التشجيع على الإبداع"، في الريتز كالرتون بالرياض.

وأوضحت "مسك الخيرية" أن القيم الأربع للمشاركة هي: الأمانة، والثقة، والاحترام، والمسؤولية, مبينة أن المسابقة تشمل مجالات: القصة، والرسم، والفيديو، وفكرة لعبة إلكترونية، والجوائز هي: 100 ألف لصاحب المركز الأول، و60 ألف للمركز الثاني.

وفي سياق آخر أوضحت المديرة التنفيذية للمشاريع والحسابات لشركة حركات للاتصال والتفاعل الإعلامي العنود الشويعر في حلقة "دراسة حالة - عشرين ثلاثين" أن رؤية المملكة 2030 مشروع للجميع، وهي مشروع وطن, مؤكدة أن رؤية 2030 منصة تفاعلية، هدفها أن تكون وكالة أنباء غير رسمية، ولكنها تتمتع بمصداقية عالية، وموثوقة.

وتهدف المنصة إلى تبسيط المصطلحات المستخدمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 مثل: الخصخصة، والتعدين، وغيرها من المصطلحات، حتى تصل الفكرة بشكل سهل لجميع شرائح المجتمع.

وعرجت الشويعر على اللقاء السابق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع "60 مينت"، حول سؤال سموه عن أكبر تحدٍ يواجه في رؤية 2030، حيث أكد سموه أن أكبر تحدٍ هو أن يؤمن الناس بما نقوم به في إطار تحقيق الرؤية، وكيف لاقت تفاعلًا، وصدى كبيرين.

وبينت أن إطلاق وسم "كيف نؤمن بالرؤية" حقق تفاعلًا كبيرًا، حتى هذه اللحظة بالرغم من إطلاقه منذ 11 شهرًا.