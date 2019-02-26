شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 65 زائراً يوميًا لمتحف "المصمك" التاريخي بالرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف ناصر العريفي مدير متحف المصمك، أن عدد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من المدارس الحكومية والأهلية الذين زاروا متحف المصمك الشهر الماضي بلغ (839) طالباً وطالبة، فيما وصل عدد الزوار الرسميين إلى (318) زائرًا وعدد الزوار من المواطنين والمقيمين (18369) زائرًا.

واستقبل متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض خلال شهر جمادى الأولى الماضي أكثر من 20 ألف زائر من أصحاب السمو الملكي الأمراء وضيوف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وطلاب وطالبات المدارس والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع

وأوضح أن المتحف قدم لزواره العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المنوعة التي تناسب كافة الفئات، إضافة إلى تقديم عروض مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض، وصور للمباني التاريخية والتراثية في المناطق المختلفة بالمملكة، إلى جانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدّم مدير متحف المصمك، الدعوة للجميع من مواطنين ومقيمين لزيارة هذا المعلم الهام في تاريخ المملكة العربية السعودية، واسترجاع ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز -يرحمه الله- من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم.

ويعتبر متحف المصمك التاريخي مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها، كما يستقبل المتحف زيارات طلبة المدارس في التعليم العام بجميع مراحله بنين وبنات وطلاب وطالبات الجامعات، فضلاً عن استقباله طوال العام جميع الزوار من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع يوم الجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وأيضًا خلال إجازات الأعياد والعطل الرسمية وفق موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث.