شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تمنح نصف مليار دولار للأشقاء في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها، أن المملكة العربية السعودية تبرعت اليوم الثلاثاء، بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن.

وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف، أوضح أن مليشيات الحوثي تقوم بنهب المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية بالانتهاكات.

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، بينما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، (أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان) يحتاجون للمساعدات الغذائية.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات السعودية والإمارات أسهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.