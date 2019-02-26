شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحسم الجدل حول "ضبط لحوم الخنازير" بالأسواق والان مع التفاصيل

الخليج 365- حسم رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، الجدل، اليوم، حول «ضبط لحوم خنازير في الأسواق المحلية»، نافيًا حدوث ذلك، أو وجود أي منتجات تحتوي على مشتقات لحم الخنزير خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استضافة الجضعي في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية» مساء أمس الإثنين، والتي أجاب فيها عن استفسارات وأسئلة المتابعين حول عدد من القضايا التي تشغل مواطني المملكة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مفتشو الهيئة ضبطوا لحوم خنازير أو مشتقاتها بالأسواق قال الجضعي: «في خلال العامين الماضيين لم نقم بضبط أي لحوم خنازير، ومعلوماتي أننا لم نضبط أي منتجات تحتوي على مشتقات من لحم الخنزير خلال الفترة الأخيرة».

وردًّا علي استفسار حول حقيقة تعرض الدجاج القادم إلى المملكة من البرازيل للصعق الكهربائي، نفى الجضعي حدوث أي شيء من ذلك. مشيرًا إلى أن الهيئة ترسل وفودًا بصفة مستمرة للبرازيل للتأكد من عدم تعرض أيٍّ من منتجات اللحوم التي تستوردها المملكة للصعق، وكان آخرها وفد من 4 خبراء مكثوا هناك شهرًا كاملة لمتابعة سلامة اللحوم، قائلًا: «لو تبين لهم شيء من ذلك لقمنا بحظر الدجاج البرازيلي فورًا».

وأقرّ الجضعي بأن المملكة تستورد أكثر من 50% من استهلاكها من الدجاج، وأن هناك محاولات من جانب الهيئة لتطوير منظومة إنتاج الدواجن!

وفي تعليقه حول ما أشار إليه البعض من احتواء الطحينية التي تأتي من الشام على نسبة عالية من الرصاص، أجاب بقوله: «إذا وجدنا نسبة رصاص عالية في الطحينية، فإنه يتم سحب هذه المنتجات من الأسواق على الفور، لأنها تصبح ضارّة على الصحة».

وفي تقييمه لتجربة تعميم وإبراز السعرات الغذائية بالمطاعم، قال الجضعي: «سابقًا كانوا يتكلمون عن توفر الغذاء، ثم سلامة الغذاء، أما اليوم فنحاول استخدام الغذاء لمنع الأمراض». مشيرًا إلى أن الهيئة مستعدة للمساهمة في تطوير مواصفات ولوائح تغذية الطلاب في المدارس، وهي في طريقها لمنع 4 أصباغ تستخدم عالميًّا في أطعمة الأطفال للاشتباه في علاقتها بمرض فرط الحركة.

وتابع الجضعي: «هدفنا في 2019، أن تصبح نسبة توفر الأدوية في الأسواق أكثر من 95%، والشركة التي لن تلتزم بتوفير المنتجات ستعاقب بوقف تسجيلها».