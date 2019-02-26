شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، 26 شباط، 2019، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، برياح نشطة مثيرة للأتربة، على عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن الهيئة، فقد شمل التنبيه مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط والنماص ومركز السودة والأجزاء المجاورة لها .

كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

وتشهد عدد من مناطق المملكة، منذ أيام، هطول أمطار بين المتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح وحبات البرد.