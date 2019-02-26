السعودية | مسك الخيرية تعلن عن مبادرة “مسك القيم”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:59 مساءً, 26 فبراير 2019 م

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أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” اليوم, عن مبادرة “مسك القيم”، وذلك على هامش انطلاق منتدى مسك للإعلام في دورته الأولى تحت شعار “التشجيع على الإبداع”، في الريتز كالرتون بالرياض.

وأوضحت “مسك الخيرية” أن القيم الأربع للمشاركة هي: الأمانة، والثقة، والاحترام، والمسؤولية, مبينة أن المسابقة تشمل مجالات: القصة، والرسم، والفيديو، وفكرة لعبة إلكترونية، والجوائز هي : 100 ألف لصاحب المركز الأول، و60 ألف للمركز الثاني.

وفي سياق آخر أوضحت المديرة التنفيذية للمشاريع والحسابات لشركة حركات للاتصال والتفاعل الإعلامي العنود الشويعر في حلقة “دراسة حالة – عشرين ثلاثين” أن رؤية المملكة 2030 مشروع للجميع، وهي مشروع وطن, مؤكدة أن رؤية 2030 منصة تفاعلية، هدفها أن تكون وكالة أنباء غير رسمية، ولكنها تتمتع بمصداقية عالية، وموثوقة.

وتهدف المنصة إلى تبسيط المصطلحات المستخدمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 مثل : الخصخصة، والتعدين، وغيرها من المصطلحات، حتى تصل الفكرة بشكل سهل لجميع شرائح المجتمع.

وعرجت الشويعر على اللقاء السابق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع ” 60 مينت”، حول سؤال سموه عن أكبر تحدٍ يواجه في رؤية 2030، حيث أكد سموه أن أكبر تحدٍ هو أن يؤمن الناس بما نقوم به في إطار تحقيق الرؤية، وكيف لاقت تفاعلًا، وصدى كبيرين.

وبينت أن إطلاق وسم “كيف نؤمن بالرؤية” حقق تفاعلًا كبيرًا، حتى هذه اللحظة بالرغم من إطلاقه منذ 11 شهرًا.