شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 3 متهمين استقبلوا 2.7 مليون حبة مخدر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على 3 أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة، وقد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.



كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 3 متهمين استقبلوا 2.7 مليون حبة مخدر بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.