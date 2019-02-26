شكرا لقرائتكم ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.



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