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شكرا لقرائتكم ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.
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