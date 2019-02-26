شكرا لقرائتكم أرامكو تزود مصر بـ 500 ألف برميل نفط شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد وزير البترول المصري طارق الملا يوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من يناير الماضي.

وكانت أرامكو بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

ونقلت رويترز عن الوزير المصري قوله : الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل.

وكانت المملكة تعهدت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.



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