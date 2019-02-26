شكرا لقرائتكم أمن الطرق: 6 نصائح لمواجهة التعب أثناء السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

يتسبب الإرهاق والتعب أثناء السفر بالسيارة في مشاكل كثيرة خاصة إذا ما غلب النعاس قائد المركبة .

وقدمت الإدارة العامة لأمن الطرق عدة نصائح لمواجهة هذه المشاكل تتعلق بالحصول على قسط وافر من النوم قبل السفر وتهوية السيارة بشكل مناسب وعدم السفر في أوقات ارتفاع درجات الحرارة وغير ذلك.



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