شركة علم تعلن التقديم ببرامج التدريب الصيفي

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم ببرامج التدريب الصيفي (للنساء فقط) لمدة 8 أسابيع، للتخصصات التقنية، في التخصص (تقنية المعلومات Information Technology)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. نبذة عن البرنامج التدريبي: 1- مدة البرنامج (8 أسابيع).

2- يبدأ البرنامج في فترة الصيف القادم.

3- يقام البرنامج بمدينة (الرياض). البرامج:

1- التدريب الصيفي – تقنية المعلومات (Information Technology) (للنساء فقط). الشروط:

1- أن تكون المتقدمة طالبة في إحدى الجامعات المعترف بها داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات التالية (هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب الآلي).

2- حاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن (2.25 من 4 أو 3.20 من 5). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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