الان تتابع النائب العام يؤكد على أهمية التفتيش والمتابعة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على أهمية أعمال التفتيش والمتابعة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيدًا لتقويمها وتلافيها وعدم تكرارها مما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

وأشار في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، إلى تطوير آليات العمل وحسن سير إجراءاته ومناسبة بيئة العمل من خلال تضمين التقارير وصفًا شاملًا عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها.

ونوه بأنه ليس الهدف هو تتبع الأخطاء ورصدها وتسجيلها، بل الهدف النبيل هو تقويمها، والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد، مشددًا على أن النيابة تحرص بأن يكون أصحاب الفضيلة مثالًا يحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة مما ينعكس على جودة أعمالهم.