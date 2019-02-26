شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات والكويت تقدم 1.25 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت المملكة العربية السعودية دعما جديدا لليمن بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة بالیمن التي أقرتھا الأمم المتحدة لعام 2019.

وأوضح رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن في جنيف الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الثلاثاء)، أن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات.

من جانبها، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي خلال المؤتمر تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن، مؤكدة اتخاذ دولة الإمارات كافة الخطوات لمساعدة اليمنيين على التغلب على محنتهم.

وأضافت: لم نشهد أي تقدم ملموس بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين.

كما أعلن وفد دولة الكويت خلال المؤتمر تبرعها بـ250 مليون دولار لليمن.