مشعل بن ماجد يوجه «المدني» و«تعليم جدة» بالوقوف على أضرار ومخاطر «مجمع مدرسي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة إدارتي الدفاع المدني وتعليم جدة، بالمعالجة وبشكل عاجل حول وجود أسلاك كهرباء عارية تهدد سلامة أطفال مجمع الروضتين 18، 36، إضافة إلى معاينة حالة المبنى هناك. جاء ذلك عقب اطلاعه على ما نشر اليوم (الثلاثاء) في صحيفة "الخليج 365" تحت عنوان: «أسلاك الكهرباء المكشوفة تهدد الأطفال بالصعق بمجمع الروضتين 18 و36 الآيل للسقوط»، حرصا منه على السلامة العامة.



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