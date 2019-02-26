شاهد لأول مرة .. تبوك تستعد لاستقبال الملك خالد قبل 40 عاماً .. تغيّرت الملامح

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

زوّد الباحث التاريخي عبدالله العمراني؛ "سبق"، بفيديو نادر جداً مدته 12 دقيقة؛ يُعرض لأول مرة، يتضمن جولة داخل شوارع مدينة تبوك قبل 40 عاماً، وتحديداً في 17 شوال من عام 1400 هـ؛ أي قبل زيارة الملك خالد لمدينة تبوك بيومٍ واحد.

الفيديو يرصد استعدادات مدينة تبوك لاستقبال الملك خالد -رحمه الله-؛ حيث أظهر صوراً للملك، والعبارات الترحيبية والأعلام في الميادين.

كما أظهر الفيديو الشارع العام وشارع المطار وشارع المحكمة وغيرها من الشوارع التي تغيّرت ملامحها، كما يظهر خلو تبوك من الإشارات المرورية، ووجود رجال المرور يقومون بتنظيم حركة السير.