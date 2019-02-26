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كشف رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، اليوم، أنه تم إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر مبادرة "مسك القيم"، وذلك خلال #منتدى_مسك_للإعلام؛ المنعقد اليوم بالرياض.
وقال العساكر عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم في #منتدى_مسك_للإعلام مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر "مسك القيم"، والتي تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب في ساحة الإعلام الرقمي.
وعلقت مبادرة "مسلك القيم" قائلة: اصنع فضاءك، وشاركنا شغفك بأحد المجالات الأربعة للمشاركة، لنثري المحتوى العربي.. شارك واصنع الفرق!
#منتدى_مسك_للإعلام يشهد إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
كشف رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، اليوم، أنه تم إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر مبادرة "مسك القيم"، وذلك خلال #منتدى_مسك_للإعلام؛ المنعقد اليوم بالرياض.
وقال العساكر عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم في #منتدى_مسك_للإعلام مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر "مسك القيم"، والتي تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب في ساحة الإعلام الرقمي.
وعلقت مبادرة "مسلك القيم" قائلة: اصنع فضاءك، وشاركنا شغفك بأحد المجالات الأربعة للمشاركة، لنثري المحتوى العربي.. شارك واصنع الفرق!
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
02:11 PM
"العساكر": تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب
كشف رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، اليوم، أنه تم إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر مبادرة "مسك القيم"، وذلك خلال #منتدى_مسك_للإعلام؛ المنعقد اليوم بالرياض.
وقال العساكر عبر حسابه في "تويتر": أطلقنا اليوم في #منتدى_مسك_للإعلام مسابقة #شاركنا_لنحياها عبر "مسك القيم"، والتي تهدف إلى إثراء محتوى القيم العربية على أيدي الشباب في ساحة الإعلام الرقمي.
وعلقت مبادرة "مسلك القيم" قائلة: اصنع فضاءك، وشاركنا شغفك بأحد المجالات الأربعة للمشاركة، لنثري المحتوى العربي.. شارك واصنع الفرق!
، #منتدى_مسك_للإعلام يشهد إطلاق مسابقة #شاركنا_لنحياها ،
المصدر : الخليج 365
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