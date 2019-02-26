، مبادرة نوعية لتقليص قوائم الانتظار بمستشفى عسير المركزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم خدمة سريعة لمراجعي العيادات الخارجية وفق المعايير المعتمدة

تنفذ "صحة عسير" مبادرة نوعية لتقليص معدلات الانتظار في العيادات الخارجية في مستشفى عسير المركزي؛ بهدف تقديم الخدمة لمراجعي ومراجعات العيادات الخارجية في أسرع وقت ممكن؛ وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة للانتظار.

وتستهدف المبادرة تطوير آلية سير العمل المتبعة في العيادات، مع إضافة عيادات مسائية من الساعة 4- 11 مساءً طيلة أيام الدوام الرسمي؛ للتسهيل على المستفيدين.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم إلغاء الاستقبال الرئيسي للعيادات الخارجية، وتفعيل الاستقبال داخل كل جناح من أجنحة العيادات الخارجية، والبالغ عددها 21 جناحاً، عبر إعادة ترتيب العيادات ووضع كل تخصص في جناح مستقل، كجناح لعيادات "أمراض القلب" وجناح لعيادات "الغدد الصماء" وغيرها.

وأبانت أنه تم إضافة 11 عيادة للاستشاريين، وفتح عيادات للأخصائيين، بإجمالي عدد 36 عيادة، شملت استحداث 4 عيادات عظام إضافية، وعيادة فرز جلدية، إلى جانب إضافة عيادة استشاري في ذات التخصص، وعيادتين استشاريتين للروماتيزم، و3 عيادات استشارية جديدة للغدد الصماء، وعيادتين للأخصائيين، وعيادتين استشاريتين للكلى، و5 عيادات للمخ والأعصاب والباطنة، إضافة إلى عيادتين للجهاز الهضمي، وكذلك استحداث عيادات فرز يومية للمخ والأعصاب، وعيادات فرز للأنف والأذن والحنجرة، وعيادات فرز للمسالك البولية؛ حيث أثمرت هذه المبادرة -ولله الحمد- في تحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الشهر.