، "إدارة نادي الإبل": شكّلنا لجنة قانونية لضبط كل التجاوزات ،

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أفاد عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي باسمه، فوزان بن حمد الماضي، بأن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.
وقال "الماضي"؛ في البيان الصادر هذا اليوم الثلاثاء: النادي ومنسوبوه يتقبلون النقد البناء وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة.
وأضاف: نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب "الماضي"؛ الجميع، بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.
يُذكر أن اللجنة القانونية بدأت في رصد المخالفات السابقة للمتجاوزين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر عنهم من تجاوزات.
"إدارة نادي الإبل": شكّلنا لجنة قانونية لضبط كل التجاوزاتنافل السبيعي الخليج 365 2019-02-26
أفاد عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي باسمه، فوزان بن حمد الماضي، بأن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.
وقال "الماضي"؛ في البيان الصادر هذا اليوم الثلاثاء: النادي ومنسوبوه يتقبلون النقد البناء وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة.
وأضاف: نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب "الماضي"؛ الجميع، بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.
يُذكر أن اللجنة القانونية بدأت في رصد المخالفات السابقة للمتجاوزين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر عنهم من تجاوزات.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
01:40 PM
لرصد كل الإساءات للجان والملاك المشاركين ومنسوبي المهرجان
أفاد عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي باسمه، فوزان بن حمد الماضي، بأن إدارة النادي وبالتنسيق مع اللجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كلفت لجنة قانونية متخصصة لضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى اللجان وملاك الإبل المشاركين ومنسوبي المهرجان.
وقال "الماضي"؛ في البيان الصادر هذا اليوم الثلاثاء: النادي ومنسوبوه يتقبلون النقد البناء وكذلك التفاعل مع الأحداث المختلفة في المهرجان دون إساءة.
وأضاف: نرفض التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال معلومات، أو أخبار مغلوطة وإساءات يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب "الماضي"؛ الجميع، بتحري الدقة في كل ما يخص المهرجان، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المركز الإعلامي في المهرجان.
يُذكر أن اللجنة القانونية بدأت في رصد المخالفات السابقة للمتجاوزين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صدر عنهم من تجاوزات.
، "إدارة نادي الإبل": شكّلنا لجنة قانونية لضبط كل التجاوزات ،
المصدر : الخليج 365
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