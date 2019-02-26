السعودية اليوم / أمير القصيم يرأس مجلس المنطقة ويستعرض المشاريع المعتمدة للقطاعات الحكومية

بريدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلسة المجلس الأولى من الدورة الأولى للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة.وافتتح سموه الجلسة بالشكر والتقدير نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الاهتمام بمستقبل الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية والتي ستكون ـ بمشيئة الله ـ داعمة لصناعة التنمية في البلاد وستزيد الوطن تطوراً وازدهاراً.كما رفع سموه عظيم الشكر وجزيل الامتنان للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على ما حظيت به المنطقة من مشاريع معتمدة في ميزانية هذا العام 1440 / 1441هـ التي ستسهم - بمشيئة الله - في تطور المنطقة في مختلف المجالات، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي بن المجلس استعرض المشاريع المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ومنها، جامعة القصيم، والشئون الصحية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للمياه، وكهرباء القصيم، وفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة أعرب سمو رئيس المجلس عن شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //14:14ت م0108