سياسي / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير الداخلية التونسي



الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم، وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، الذي يزور الجزائر حاليًا.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن اللقاء تناول التنسيق العملياتي في المجال الأمني بين الجزائر وتونس، حيث شدد الطرفان على ضرورة العمل معًا من أجل تحقيق التنمية والأمن في المناطق الحدودية.

// انتهى //

13:33ت م

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الجزائر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم، وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، الذي يزور الجزائر حاليًا.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن اللقاء تناول التنسيق العملياتي في المجال الأمني بين الجزائر وتونس، حيث شدد الطرفان على ضرورة العمل معًا من أجل تحقيق التنمية والأمن في المناطق الحدودية.// انتهى //13:33ت م0091

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