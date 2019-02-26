السعودية اليوم / مؤتمر حول تعاون مدن الاتحاد الأوروبي ضد التطرف



بروكسل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

افتتح مفوض الهجرة والشؤون الداخلية الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، ومفوض الاتحاد الأمني، جوليان كينغ، مؤتمرًا في بروكسل، حول "مدن الاتحاد الأوروبي ضد التطرف"، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية، واللجنة الأوروبية للمناطق.

ويجمع المؤتمر، بين رؤساء البلديات، وصانعي السياسة الأوروبيين والوطنيين، وشبكات المدن، والمنظمات المعنية بمكافحة ومنع التطرف.

ويناقش المشاركون التحدي المتمثل في التطرف العنيف المؤدي إلى التطرف على المستوى المحلي، مع التركيز على تبادل الاستجابات الإبداعية والفعالة للتطرف، واستكشاف كيفية تعاون المدن

مع بعضها البعض في هذا المجال.

كما يعرض المؤتمر، الدعم المتاح من الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي، لتمكين المدن من تطوير المبادرات ضد التطرف.

// انتهى //

13:31ت م

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بروكسل 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسافتتح مفوض الهجرة والشؤون الداخلية الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، ومفوض الاتحاد الأمني، جوليان كينغ، مؤتمرًا في بروكسل، حول "مدن الاتحاد الأوروبي ضد التطرف"، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية، واللجنة الأوروبية للمناطق.ويجمع المؤتمر، بين رؤساء البلديات، وصانعي السياسة الأوروبيين والوطنيين، وشبكات المدن، والمنظمات المعنية بمكافحة ومنع التطرف.ويناقش المشاركون التحدي المتمثل في التطرف العنيف المؤدي إلى التطرف على المستوى المحلي، مع التركيز على تبادل الاستجابات الإبداعية والفعالة للتطرف، واستكشاف كيفية تعاون المدنمع بعضها البعض في هذا المجال.كما يعرض المؤتمر، الدعم المتاح من الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي، لتمكين المدن من تطوير المبادرات ضد التطرف.// انتهى //13:31ت م0090

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