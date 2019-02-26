شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات تحدي جبال طويق الشاهقة في القدية والان مع التفاصيل

الخليج 365- اختتمت يوم السبت الماضي فعاليات تحدي جبال طويق في القدية والتي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة بمشاركة أكثر من 100 متسلِّق ومتسلقة تقدمهم الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد.

وقطع المشاركون مسافة 25 كم سيرًا على الأقدام خلال 9 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

من جهته، قال رئيس الاتحاد: إن هذه أول فعالية للهايكنج بعد إدراجها ضمن أنشطة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، مبينًا أن تركيزهم في الفترة المقبلة سينصب على إقامة فعاليات الهايكنج بالداخل نظرًا للتضاريس والجبال الشاهقة التي تحتويها المملكة، مبينًا أنهم سيحرصون على استقطاب الهايكنج العالميين للمشاركة في مثل هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هدف الاتحاد هو الترويج لأهمية اللياقة البدنية، واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة وجودة في جميع أنحاء المملكة، كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.