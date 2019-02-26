شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تضبط معملًا مخالفًا وتتلف 2 طن من الأغذية الفاسدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- ضبطت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة التجارة معملًا لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بصورة غير نظامية؛ حيث داهم مراقبو الأمانة المكان، وضبطوا معملًا يقوم بتعبئة وتغليف المواد الغذائية من غير ترخيص مسبق، وبصورة غير نظامية، كما تم إتلاف 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة .

ولوحظ أن عملية الإنتاج تتم في ظروف غاية في السوء، وفي مكان غير مهيأ لمزاولة النشاط مع وجود القوارض فيه، وتم اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها لوائح الوزارة وإتلاف جميع المواد وإقفال الموقع.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي آل محفوظ، أنه يتم تكثيف الرقابة الصحية على جميع محلات المواد الغذائية ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف مراقبي الأمانة بالقيام بجولات دورية صباحية ومسائية تشمل جميع تلك الأنشطة.

وأهاب بجميع أصحاب المحلات القيام بواجبهم؛ من حيث الرقابة الذاتية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحرص على اتخاذ الوسائل النظامية والصحية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وتقديم الشكاوى على رقم طوارئ الأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.