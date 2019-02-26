شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الأردن تدشن «التأشيرة الإلكترونية» للحج والان نبدء بالتفاصيل

دشنت سفارة المملكة في الأردن، اليوم، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادميين من الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمّان يوم أمس، لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في المملكة، أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية.

واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة، عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الانترنت المخصص لذلك، بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر على التأشيرة الإلكترونية، في اطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.

وشكر سموه، خلال استقباله في مكتبه، أعضاء اللجنة الذين أوضحوا الآلية الجديدة، التي سبق أن دشنت في عدد من الدول، وبصدد استكمالها في دول أخرى، بعد انتهاء الترتيبات اللازمه لها.

وأشاد سموه بالإجراءات الجديدة، التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات ذات العلاقة بالمملكة، من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر، ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.