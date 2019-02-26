

نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران, بالتعاون مع الجمعية

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بفوائد وأهمية الزراعة العضوية, وآليات التحول للزراعة العضوية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالزراعة العضوية، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم القطاع، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في ممارسة الزراعة العضوية والخطط التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، ودعا فرع الوزارة المزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية إلى حضور ورشة العمل للاستفادة من المعلومات والتجارب التي يقدمها المختصين في هذا المجال.

// انتهى //

12:27ت م

0054



نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران, بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، غداً، ورشة عمل عن "الزراعة العضوية .. أهمية وفوائد"، وذلك بمقر فرع الوزارة بالمنطقة.وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بفوائد وأهمية الزراعة العضوية, وآليات التحول للزراعة العضوية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالزراعة العضوية، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم القطاع، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في ممارسة الزراعة العضوية والخطط التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، ودعا فرع الوزارة المزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية إلى حضور ورشة العمل للاستفادة من المعلومات والتجارب التي يقدمها المختصين في هذا المجال.// انتهى //12:27ت م0054

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بنجران ينظم ورشة عمل عن الزراعة العضوية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.