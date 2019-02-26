السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار ونشاط بالرياح بالمدينة المنورة وبعض المحافظات



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .

وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

12:23ت م

0048



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //12:23ت م0048

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