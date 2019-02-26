شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي الفيصل يطالب بإغلاق وزارات الإعلام في الدول العربية والان مع التفاصيل

طالب رئيس جهاز الإستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، بإغلاق وزارات الإعلام في جميع الدول العربي .

وقال في إفتتاد منتدى مسك للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن "وزارات الإعلام في الوقت الحالي لم يعد لها فائدة، وأطالب بإغلاقها في جميع الدول العربية".

ويهدف منتدى مسك للإعلام، إلى تأسيس مفهوم توعوي حديث، من شأنه التعاطي مع وسائل الإعلام الجديد، وتطور صناعة المحتوى، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز انتشار العلامات التجارية، وما يتصل بذلك من تطوير قدرات المسوقين الرقميين، وسط مشاركة عدد من رواد الإعلام ومطوري صناعة المحتوى من 13 دولة حول العالم.

وجاءت مطالبة الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، ضمن محاضرة القاها في إفتتاح المنتدى حملت عنوان "توظيف الإعلام.. التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار" .

وأوضح أن مطالبته تشمل وزارة الإعلام في بلاده .. لافتاً إلى أنه لم يعد لهذه الوزارة فائدة وأن الاعلاميين أصبحوا اكثر تأثيراً من المؤسسات الاعلامية الرسمية .