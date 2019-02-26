شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي والان نبدء بالتفاصيل
وتوشحت صالات الجوازات بألوان العلم الكويتي، في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء من المسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة.
وحرصت إدارات الجوازات على خلق أجواء احتفالية رائعة حيث تم استقبال وتوديع المسافرين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية ووضع لوحات ترحيبية تشمل تصميماً موحداً للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة على قلوب السعوديين أيضًا، وشملت الاحتفالية توزيع الحلوى والأعلام على المسافرين من الأسر والأطفال.
وقدمت إدارات الجوازات بالمنافذ تهانيها للمسافرين القادمين والمغادرين ولشعب الكويت بهذه المناسبة ودعت الله لهم بدوام الأمن والرخاء والاستقرار.
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