شكرا لقرائتكم تنبيه متقدم بهطول أمطار على عدد من محافظات عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، برياح نشطة مثيرة للأتربة، على عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط والنماص ومركز السودة والأجزاء المجاورة لها.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.



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