شكرا لقرائتكم الذيابي في منتدى مسك للإعلام: لا حاجة لوزارة الإعلام بالدول الديمقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية في بداية جلسة “من يصنع الرأي العام .. أمام وهج الدعاية” في منتدى مسك للإعلام أن الدول الديمقراطية ليست في حاجة للإعلام.

بينما أكد الإعلامي المصري عماد الدين أديب، خلال مشاركته في المنتدى أنه تلقى عرضاً لأن يكون وزيراً للإعلام ورفض.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل قد أكد بدوره في الجلسة الحوارية الأولى في المنتدى، رفضه لوزارة الإعلام، بقوله “لم يعد لوزارات الإعلام فائدة في الدول العربية”.



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