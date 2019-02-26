شكرا لقرائتكم بومبيو معلقاً على استقالة جواد ظريف: أنت واجهة لمافيا دينية فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

علّق وزير الخارجية الأمريكي ”مايك بومبيو” على إعلان نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استقالته معتبراً إياه واجهة لـ ”مافيا دينية فاسدة”.

وقال بومبيو في حسابه على موقع ”تويتر” سنرى ما إذا كانت هذه الاستقالة ”ستصمد”، في إشارة إلى عدم قبولها بعد من الرئيس حسن روحاني.

وتابع بومبيو قائلاً : ظريف وحسن روحاني ما هما إلا واجهتين لمافيا دينية فاسدة، نحن نعرف أنّ المرشد الأعلى علي خامنئي، هو صاحب كل القرارات النهائية ، مؤكداً عدم تغيير سياسة الولايات المتحدة حتى يحترم النظام الإيراني شعبه ويتصرف كبلد طبيعي .

وكان ظريف الذي تولى حقيبة الخارجية في مطلع الولاية الأولى لروحاني 2013-2017، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية ، قد أعلن استقالته على حسابه الرسمي بإنستجرام أمس.

وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية وتوصل لاتفاق نووي مع ”مجموعة الدول الست” منهم الولايات المتحدة لكنه عاد وتعرض لانتقادات حادة بعد الخلاف على الاتفاق وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.



مختارات الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز



وظائف شاغرة للجنسين في مطارات الرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.