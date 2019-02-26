شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية على نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران و محافظتي حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة. وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.