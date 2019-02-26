شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يبدأ جولاته التفقدية لمراكز وقرى «الحدود الشمالية».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عرعر)

يبدأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم (الثلاثاء)، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة.

وتشمل جولات الأمير فيصل بن خالد زيارة مراكز لوقه ولينه ومركز إمارة الشعبة، وعدد من الهجر والقرى. وسيضع حجر الأساس لإعادة ترميم قصر لينه التاريخي، وتفقد مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينه، والوقوف على آثار درب زبيدة، وبركة الجميماء والثليماء. كما تشمل الجولة زيارة عدد من الأهالي في منازلهم. وسيلتقي بالأهالي وشيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية في مقر مراكز المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرصه للوقوف على حاجات المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم، كما تأتي الزيارة استكمالا للزيارات التي شملت المحافظات في المنطقة كافة.