شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «صحة 937» يتلقى 165 ألف اتصال.. ويُقدم 43 ألف استشارة طبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أوضحت وزارة الصحة أن مركز «صحة 937» قام بحجز 62776 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 10770 بلاغاً، وأنهى إجراء 213 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، وقدم المركز 43238 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 165716 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 48719 استفسارا.

ويُقدم مركز «صحة 937» مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز «صحة 937» أحد أهم المبادرات في الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.