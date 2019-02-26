أمير الجوف يستقبل مدير عام حرس الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، الذي يزور المنطقة حالياً .

ورحب سمو الأمير فيصل بن نواف بمدير عام حرس الحدود، منوهاً سموه بما يقوم به أفراد حرس الحدود من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية .

وأعرب سموه عن اعتزاز كل مواطن بجهود رجال حرس الحدود تجاه مراقبة حدود بلادنا البحرية والبرية والوقوف أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار وطمأنينة هذا الوطن الغالي، داعيًا سموه الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

واستعرض معالي الفريق البلوي خلال الاستقبال الجهود التي يقوم بها رجال حرس الحدود، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على متابعته واهتمامه بأعمال قيادة المنطقة والمراكز التابعة، مؤكدًا أن توجيهات سموه محل اهتمام وتقدير منسوبي حرس الحدود بالمنطقة .

حضر اللقاء قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير والوفد المرافق لمعالي مدير عام حرس الحدود .