الأرصاد تصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران و محافظتي حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.