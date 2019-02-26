محاضرة عن فيروس كورونا بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، أمس, محاضرة عن فيروس كورونا، قدمها الدكتور ضياء الدين طه من منسوبي المكتب، تناول فيه التعريف بالفيروس ونبذة تاريخية عنه وأعراضه وعلامات الإصابة به وطرق التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة وطرق الوقاية من الفيروس.

من جهته أوضح مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري، أن المحاضرة تأتي بهدف التعريف بالفايروس، وتزويد الطلاب وهيئة التدريس والموظفين بالمستجدات المتعلقة به، وطرق الوقاية والعمل على تثقيف أُسرهم عن نوعية هذا الفيروس وكيفية معرفة الأعراض والعلامات عند ظهورها على المريض.