السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ وادي الدواسر
نظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، أمس, محاضرة عن فيروس كورونا، قدمها الدكتور ضياء الدين طه من منسوبي المكتب، تناول فيه التعريف بالفيروس ونبذة تاريخية عنه وأعراضه وعلامات الإصابة به وطرق التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة وطرق الوقاية من الفيروس.
من جهته أوضح مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري، أن المحاضرة تأتي بهدف التعريف بالفايروس، وتزويد الطلاب وهيئة التدريس والموظفين بالمستجدات المتعلقة به، وطرق الوقاية والعمل على تثقيف أُسرهم عن نوعية هذا الفيروس وكيفية معرفة الأعراض والعلامات عند ظهورها على المريض.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة عن فيروس كورونا بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.