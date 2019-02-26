«القدس الدولية» تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت مؤسسة القدس الدولية في بيروت بتحرك دولي وعربي عاجل لوقف الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود في بيان أمس «إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس فضيلة عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات وحراس الأقصى والشخصيات المقدسية، محاولة إسرائيلية للتحايل الرخيص والمبتذل على وعي أهل القدس وفلسطين».

ورأى حمود أن «هبة باب الرحمة» المستمرة تشكل فرصة أمام المقدسيين لكسر سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، والتي استخدمها الاحتلال وسيلة انتقامية ضد موظفي الأوقاف، من أعلى الهرم الإداري فيها حتى الحراس، وضد رموز فلسطينية دينية واجتماعية وشبابية ونسائية.

وأعربت المؤسسة عن استنكارها ورفضها المطلق لتنفيذ قرارات الإبعاد، داعية إلى الاعتصام المفتوح في مصلى باب الرحمة والالتفاف الشعبي حول من تطاله قرارات الإبعاد.