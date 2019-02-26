إعفاء لاعبي المبارزة - من رسوم الأكاديميات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة في اجتماعه أمس برئاسة أحمد الصبان، في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر،إعفاء لاعبي المنتخبات من رسوم الأكاديميات الرياضية، واعتمد معايير اختيار اللاعبين والمصادقة على الاتفاقية الطبية للاتحاد.
وجرى خلال الاجتماع تعيين عبدالله السنيد مديرا تنفيذيا للاتحاد، كما ناقش التقارير المالية والبرنامج الزمني للعام الحالي.
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