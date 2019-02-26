السعودية | درون "تصطاد" العُقاب فوق جبل طويق

شكرا لقرائتكم درون "تصطاد" العُقاب فوق جبل طويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على ارتفاع 400 متر، من فوق جبال طويق الشهيرة وسط السعودية، يحلق طائر العقاب ذو المنقار الكبير، الذي يعتبر من فصيلة الطيور الجارحة، ليعتلي سماء تلك الجبال ويحوم فوق صخورها بسرعة عالية.

المصور السعودي عبد الرحمن البرية وثق ولأول مرة تحركات طائر "العقاب" عبر استخدامه خاصية التصوير الجوي بطائرته الدرون، في رحلة سباق مثيرة، حيث استطاع البرية توثيق حركة الطائر صاحب الساقين الطويلتين وهو أكبر الأنواع من Buteo الذي يتراوح طوله من 50-66 سم وجناحاه 115-160.

المصور البرية زود "العربية.نت" بمشاهد من تلك الرحلة عن العقاب المهدد بالانقراض.