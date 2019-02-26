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كشفت دراسة حديثة، عن أن صعوبة الاستيقاظ صباحاً، وتعكر المزاج حتى منتصف اليوم؛ ترجع بشكل كبير إلى الطريقة التي ننام بها.
وخضع للدراسة التي نقلت نتائجها "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور"، أكثر من ألف شخص، بين 18 و77 عاماً، لأسئلة حول عادات نومهم.
وقال المشاركون في الدراسة إنهم ينامون على جانبهم، واعتبروا أنه أمر مريح على الأقل حتى يواجهوا يومهم؛ فيما أشار 40% من 1021 شخصاً تم سؤالهم، إلى أنهم لا ينامون جيداً.
ويعتبر النوم على الظهر هو أكثر الأوضاع راحة؛ للحصول على مكاسب النوم الليلي الجيد.
هذه العادة هي سبب تعكر مزاجك صباحاً.. تجنبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
كشفت دراسة حديثة، عن أن صعوبة الاستيقاظ صباحاً، وتعكر المزاج حتى منتصف اليوم؛ ترجع بشكل كبير إلى الطريقة التي ننام بها.
وخضع للدراسة التي نقلت نتائجها "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور"، أكثر من ألف شخص، بين 18 و77 عاماً، لأسئلة حول عادات نومهم.
وقال المشاركون في الدراسة إنهم ينامون على جانبهم، واعتبروا أنه أمر مريح على الأقل حتى يواجهوا يومهم؛ فيما أشار 40% من 1021 شخصاً تم سؤالهم، إلى أنهم لا ينامون جيداً.
ويعتبر النوم على الظهر هو أكثر الأوضاع راحة؛ للحصول على مكاسب النوم الليلي الجيد.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
11:18 AM
بعد دراسة على 1000 شخص بين 18 و77 عاماً
كشفت دراسة حديثة، عن أن صعوبة الاستيقاظ صباحاً، وتعكر المزاج حتى منتصف اليوم؛ ترجع بشكل كبير إلى الطريقة التي ننام بها.
وخضع للدراسة التي نقلت نتائجها "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور"، أكثر من ألف شخص، بين 18 و77 عاماً، لأسئلة حول عادات نومهم.
وقال المشاركون في الدراسة إنهم ينامون على جانبهم، واعتبروا أنه أمر مريح على الأقل حتى يواجهوا يومهم؛ فيما أشار 40% من 1021 شخصاً تم سؤالهم، إلى أنهم لا ينامون جيداً.
ويعتبر النوم على الظهر هو أكثر الأوضاع راحة؛ للحصول على مكاسب النوم الليلي الجيد.
، هذه العادة هي سبب تعكر مزاجك صباحاً.. تجنبها ،
المصدر : الخليج 365
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