، صدمة.. اكتشاف خطأ تقني لا يصدق في "هواوي ميت إكس" القابل للطي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات قليلة من إعلان الشركة الصينية إطلاق أيقونتها الجديدة

لم يمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة "هواوي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إطلاق أيقونتها الجديدة القابلة للطي "هواوي ميت X" حتى ظهرت صدمة كبرى لكافة منتظريها.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريراً حول اكتشاف خطأ تقني لا يصدق في هاتف "هواوي ميت X".

وأشار الموقع التقني إلى أن أول عيب خطير في الهاتف القابل للطي؛ أنه لا يحتوي على أي ثقوب كاميرات أمامية أو "Notch" في الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات.

أما المشكلة الأخطر؛ وفقاً للتقرير؛ فهي وجود تجاعيد في منتصف الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات.

وبرغم أن تلك التجاعيد لا تظهر إلا عن طريق العدسات المكبرة؛ فإن وجودها يمكن أن يؤثر على جودة مستشعرات اللمس بالشاشة الخاصة بهاتف "هواوي ميت X".

كما أن تلك التجاعيد تظهر بصورة أكبر عند طي "هواوي ميت X" بقياس 6.4 بوصة.

وكانت "هواوي" قد أطلقت قبل يوم قنبلتها الجديدة في سوق الهواتف الذكية، وهي هاتف "هواوي ميت إكس" القابل للطي.