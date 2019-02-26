، تنمية الأفلاج توقّع شراكة مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي ،

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وقّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج شراكةً مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة؛ من أجل تقديم خدمات اجتماعية وتوعوية لمستفيدي الضمان بالمحافظة.
وتهدف الشراكة التي قام بتوقيعها، أمس الاثنين، رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير مكتب الضمان بالمحافظة نايف المصارير، وبحضور مدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبرى إلى "بناء وتنمية الإنسان"؛ من خلال إقامة البرامج التدريبية والمهنية والأنشطة والمهرجانات المجتمعية والخدمات الإرشادية والاستشارية والمشروعات التي تخدم مستفيدي الضمان بالمحافظة ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة تنمية الأفلاج.
يُذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج، قد وقّعت عدداً من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، قدمت خلالها البرامج التوعوية والتثقيفية والدورات التدريبية، الكثير من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأفراد المجتمع بالمحافظة.
تنمية الأفلاج توقّع شراكة مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
وقّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج شراكةً مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة؛ من أجل تقديم خدمات اجتماعية وتوعوية لمستفيدي الضمان بالمحافظة.
وتهدف الشراكة التي قام بتوقيعها، أمس الاثنين، رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير مكتب الضمان بالمحافظة نايف المصارير، وبحضور مدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبرى إلى "بناء وتنمية الإنسان"؛ من خلال إقامة البرامج التدريبية والمهنية والأنشطة والمهرجانات المجتمعية والخدمات الإرشادية والاستشارية والمشروعات التي تخدم مستفيدي الضمان بالمحافظة ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة تنمية الأفلاج.
يُذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج، قد وقّعت عدداً من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، قدمت خلالها البرامج التوعوية والتثقيفية والدورات التدريبية، الكثير من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأفراد المجتمع بالمحافظة.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
10:47 AM
لتقديم خدمات اجتماعية وتوعوية للمستفيدين.. برامج تدريبية ومهنية
وقّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج شراكةً مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة؛ من أجل تقديم خدمات اجتماعية وتوعوية لمستفيدي الضمان بالمحافظة.
وتهدف الشراكة التي قام بتوقيعها، أمس الاثنين، رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير مكتب الضمان بالمحافظة نايف المصارير، وبحضور مدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبرى إلى "بناء وتنمية الإنسان"؛ من خلال إقامة البرامج التدريبية والمهنية والأنشطة والمهرجانات المجتمعية والخدمات الإرشادية والاستشارية والمشروعات التي تخدم مستفيدي الضمان بالمحافظة ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة تنمية الأفلاج.
يُذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج، قد وقّعت عدداً من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، قدمت خلالها البرامج التوعوية والتثقيفية والدورات التدريبية، الكثير من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأفراد المجتمع بالمحافظة.
، تنمية الأفلاج توقّع شراكة مجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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