الأرصاد تصدر 19 تنبيهًا لأغلب مناطق السعودية: أمطار وأتربة وشبه انعدام للرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات متقدمة عدة، شملت منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل والحدود الشمالية، كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة القصيم والجوف وتبوك والباحة ونجران والشرقية وجازان حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل أوضحت “الأرصاد” أن منطقة الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف والطريق الواصل بين الرياض والطائف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

وذكرت في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة آبار الماشي والحناكية ومهد الذهب والمدينة المنورة ويتمة وخيبر وبدر والعلا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أيضًا نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تربة والمويه وظلم وعشيرة والطائف ومكة المكرمة والجموم وبحرة والكامل والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الهدا والشفا والطائف وبني سعد والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وذكرت “الأرصاد” في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ08.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير ذكرت “الأرصاد” أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والسودة والنماص والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت منطقة الحدود الشمالية أيضًا بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وعرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف ذكرت الهيئة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رفحاء وعرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل ذكرت الأرصاد أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط وحائل وبقعاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة حائل قالت الأرصاد إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بقعاء وحائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الثلاثاء.

ونبهت منطقة الجوف بأن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة الجوف ذكرت أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل طبرجل وسكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.55 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء وتبوك وحالة عمار والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة تبوك قالت الهيئة إنها تشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أملج والوجه وضباء وتبوك وشرما وتيماء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ08.00 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وأصدرت تنبيهًا لمنطقة القصيم بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه للمنطقة الشرقية ذكرت الأرصاد أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والدمام والظهران وحفر الباطن والقصومة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ06.00 في صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت منطقة الباحة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

كما نبَّهت منطقة نجران أيضًا بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بدر الجنوب وحبونا ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الخوية وفيفا وهروب والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.