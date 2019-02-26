أنباء كارثية عن ضبط لحوم خنازير في أسواق المملكة.. شاهد: تعليق رئيس الغذاء والدواء

علق رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، على أنباء ضبط لحوم خنازير في أسواق المملكة، ومنتجات تحتوي على مشتقات لحم الخنزير الفترة الماضية.

وقال “الجضعي” خلال استضافته مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء الاثنين: “في خلال العامين الماضيين لم نقم بضبط أي لحوم خنازير”.

وأضاف رئيس “الغذاء والدواء”: “معلوماتي أننا لم نضبط أي منتجات تحتوي على مشتقات من لحم الخنزير خلال الفترة الأخيرة”.