بالفيديو: داوود الشريان يفتح ملف تطبيق أبشر ودوره في ملاحقة السعوديات الهاربات

خصص الإعلامي، داوود الشريان، حلقة برنامجه، للحديث عن تطبيق ”أبشر“ الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، والذي أثيرت في الفترة القليلة الماضية اتهامات من خارج البلاد بكونه مسؤول عن ملاحقة عدد من السعوديات التي هربن من ذويهن في المملكة.

واستضاف الشريان في برنامجه الذي تبثه قناة ”إ س بي سي“، عدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية عن التطبيق الذي أطلقته الوزارة في العام 2007 ويوفر نحو 160 خدمة حكومية للسعوديين والمقيمين مثل تجديد جواز السفر والحصول على إذن سفر بشكل إلكتروني.

وامتدح الشريان طوال فترة البرنامج، التطبيق الذي يوفر بالفعل خدمات الحصول على الوثائق الحكومية بشكل ميسر، لكنه انتقد بعض القوانين التي يستند إليها، مثل إلزام النساء، لاسيما كبيرات السن، والمطلقات، بالحصول على موافقة ولي الأمر كشرط لاستخراج جواز السفر.وأشار مقدم البرنامج إلى التطبيق كان بالفعل يبلغ ولي الأمر عبر رسالة نصية على الهواتف الجوال، عند مغادرة أحد التابعين له من زوجات وأبناء، لخارج المملكة، قبل أن يتم إيقاف تلك الخدمة منذ العام 2014.

وقدم ضيوف الحلقة المسؤولين عن التطبيق، شرحاً مفصلاً عن آلية عمله والخدمات التي يوفرها، وخطط تطويره وضم مزيد من الخدمات إليه.

ووجدت الحلقة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبجانب المشيدين بما وفره التطبيق من جهد ووقت عما كان متبعاً في الماضي، انتقد عدد من المدونين، وغالبيتهم من النساء استمرار إلزام النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر بهدف استخراج جواز سفر أو السفر للخارج، على الرغم من توضيح القائمين على ”أبشر“ بأن التطبيق غير مسؤول عن ذلك القانون.