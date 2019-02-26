تم إتلاف كامل الكمية وحجز المركبة

ضبطت أمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع شرطة المنطقة مستودعًا متنقلًا (براد) يحتوي على (٨٠٤) صناديق تزن أكثر من (١٠) آلاف كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. = وتم إتلاف كامل الكمية وحجز المركبة، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق مالكها.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة تبوك تضبط براد عليه 10 آلاف كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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