أمير القصيم يرعى تكريم 70 طالبًا على جائزة إبراهيم العبودي للتفوق بمحافظة المذنب

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس الإثنين، حفل تكريم 70 طالبًا متفوقًا على جائزة إبراهيم العبودي للتفوق بمحافظة المذنب, بالمرحلتين المتوسطة والثانوية, والذي تنظمه إدارة تعليم محافظة المذنب, بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

وفور وصوله لمقر الحفل بدأ عزف السلام الملكي، ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم قدم مجموعة من الطلاب فقرة فرسان الشعر أمام أمير القصيم.

عقب ذلك قدم مدير تعليم محافظة المذنب عثمان بن إبراهيم العثمان، كلمة أكد من خلالها على أن هذه الرعاية الكريمة من قبل أمير منطقة القصيم تجسِّد اهتمامه بالنشء وأبناء الوطن وحثهم على التفوق والتميز في التعليم, مبينًا أن المتفوقين في هذه البلاد هم من يمثلون في مضمار وميادين الوطن في المستقبل؛ لصناعة المجتمع الذي يحقق ويواكب تطلعات القيادة مقدمًا شكره وتقديره له, ولراعي الجائزة إبراهيم العبودي على عطائه, ولكل فريق العمل بتعليم المذنب, مباركًا لكل المتفوقين تفوقهم, سائلًا المولى- عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

بعد ذلك قدمت فقرة «تاج العطاء» التي استعرض من خلالها مراحل عطاء القيادة لدعم التعليم والتعلم، لمواصلة البناء والنماء وفق أهداف رؤية المملكة 2030، التي استعرض من خلالها المشروعات التنموية في كل أنحاء المملكة.

ثم ألقى راعي الجائزة إبراهيم العلي العبودي كلمة قدم من خلالها شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته وتكريمه للمتفوقين بالمحافظة, مباركًا للمتفوقين, داعيًا أن تكون الجائزة حافزًا لهم على مواصلة العلم والتعلم لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه, مؤكدًا أن هذه الجائزة ليست إلا واجبًا يقدمه خدمة لهذه البلاد المباركة وأبنائها, داعيًا المولى- عز وجل- أن يوفقهم.

من جانبه، أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن مسيرة التعليم تسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع, لما تلقاه من دعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين, وما تبذله وزارة التعليم من أعمال لتطوير المسيرة التعليمية, مشيدًا بالجهود التي يضطلع بها معلمو ومعلمات التعليم وكوادره الإدارية, مهنئًا أبناءه الطلاب على هذا التفوق, متمنيًا لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح.

كما هنأ آباء وأمهات المتفوقين على عطائهم وصبرهم, مثنيًا على الجهود التي يقدمها الوجيه إبراهيم العبودي في دعم جائزة التفوق بمحافظة المذنب, والتي أصبحت مصدر إشعاع وتحفيز للطلاب والطالبات في مجال التفوق, داعيًا المولى- عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أفراحها وأمنها وأمانها , سائلًا الله- سبحانه- أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة القصيم راعي الجائزة إبراهيم العبودي, ورئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب, كما كرم سموه الطلاب المتفوقين, وتسلم سموه درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان, ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ المذنب المكلف عبدالرحمن السعوي, ووكيل محافظة المذنب محمد الحبردي, وأهالي المحافظة, وأولياء الأمور.

