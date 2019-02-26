

طوكيو 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي، منخفضًا قليلاً، اليوم، بعدما سجل أعلى مستويات منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تدفعه للهبوط خسائر الأسهم الآسيوية وضغوط بيع ما قبل نهاية السنة المالية، في آخر مارس آذار.

وأغلق نيكاي على هبوط 0.37 بالمئة ليسجل 21449.39 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسي 21610.88 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت أسهم شركات التصدير إثر ضعف الين مقابل الدولار في الفترة الأخيرة. وصعد سهم مازدا موتور 0.3 بالمئة وهوندا موتور 0.1 بالمئة ونيسان موتور 0.5 بالمئة.

ونزل سهم شركة إنتاج البترول والغاز الطبيعي إنبكس كورب 3.8 بالمئة، وهبط سهم شوا شل سيكيو للتكرير اثنين بالمئة وكوسمو إنرجي هولدنجز 2.3 بالمئة، إثر انخفاض حاد في أسعار النفط. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1617.20 نقطة.

// انتهى //

10:49ت م

0028



طوكيو 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكاي، منخفضًا قليلاً، اليوم، بعدما سجل أعلى مستويات منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تدفعه للهبوط خسائر الأسهم الآسيوية وضغوط بيع ما قبل نهاية السنة المالية، في آخر مارس آذار.وأغلق نيكاي على هبوط 0.37 بالمئة ليسجل 21449.39 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسي 21610.88 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.وارتفعت أسهم شركات التصدير إثر ضعف الين مقابل الدولار في الفترة الأخيرة. وصعد سهم مازدا موتور 0.3 بالمئة وهوندا موتور 0.1 بالمئة ونيسان موتور 0.5 بالمئة.ونزل سهم شركة إنتاج البترول والغاز الطبيعي إنبكس كورب 3.8 بالمئة، وهبط سهم شوا شل سيكيو للتكرير اثنين بالمئة وكوسمو إنرجي هولدنجز 2.3 بالمئة، إثر انخفاض حاد في أسعار النفط. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1617.20 نقطة.// انتهى //10:49ت م0028

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية بفعل ضعف أسهم آسيا ومبيعات نهاية السنة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.